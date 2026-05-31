La Guardia Civil investiga en Cieza (Murcia) a dos personas por la mutilación de gallos de pelea

Los especialistas del SEPRONA hallaron una veintena de gallos de la especie combatiente español con mutilaciones en las crestas - GUARDIA CIVIL

Se trata del propietario de las aves y del veterinario, por la realizar las mutilaciones sin justificación terapéutica MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Cieza una investigación para esclarecer un caso de maltrato animal, que ha culminado con la identificación, localización e investigación de dos personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los animales.

Los investigados son el propietario de una veintena de gallos de la especie combatiente español (gallus gallus), que presentaban descrestado, y el veterinario que había emitido un certificado avalando las mutilaciones, las cuales no tienen justificación terapéutica.

Las actuaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil fueron alertados de la existencia de varios ejemplares de gallos de pelea en dudosas condiciones en un inmueble del municipio ciezano.

Los guardias civiles de la Patrulla de Protección de la Naturaleza se trasladaron hasta Cieza, a una vivienda y una finca y realizaron una exhaustiva inspección de los animales y del lugar donde se encontraban. Los gallos presentaban las crestas cortadas. Su propietario presentó un certificado veterinario con el que pretendía acreditar estas mutilaciones y que las había realizado un técnico especializado en este tipo de procesos.

Los especialistas del SEPRONA comprobaron la documentación aportada por el propietario. El certificado veterinario simulaba avalar el descreste a un grupo pollitos, pero los guardias civiles constataron que el mismo no tenía justificación terapéutica individualizada para la mutilación de cresta y tampoco certificaba el número de animales a los que se les había practicado el descreste.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha investigado al propietario de los gallos y al veterinario que emitió el certificado en que simulaba que la mutilación la haya realizado un profesional cualificado cumpliendo la normativa y dentro de las actividades legalmente reguladas.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en concordancia con Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, prohíben con carácter general cualquier mutilación o modificación corporal que no sea por necesidad médico-quirúrgica.

El corte de cresta se suele realizar para evitar heridas en combate, pero actualmente esta intervención solo se justifica por razones de bienestar animal, como infecciones graves o tumores, y debe realizarla exclusivamente un veterinario colegiado utilizando anestesia y valorando individualmente la necesidad terapéutica de cada animal.

CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO Y ABANDONO #YOSIPUEDOCONTARLO

Con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil, inició en julio de 2017, la campaña #YoSiPuedoContarlo.

La Benemérita ha detectado un aumento en la concienciación ciudadana, no solo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en nuestros seguidores de Twitter y Facebook, sea la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.

El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal. Asimismo, si piden que si se conoce algún caso de maltrato o abandono de animal se denuncie en el teléfono 062, en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en sus perfiles de redes sociales.