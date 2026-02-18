Guardia Civil investiga a cuatro personas por realizar obras ilegales en varios municipios de la Región

Guardia Civil investiga a cuatro personas por realizar obras ilegales - GUARDIA CIVIL

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por realizar obras que carecen de las preceptivas autorizaciones administrativas y las mismas no pueden ser objeto de legalización por su ubicación, ya que los suelos están catalogados como no urbanizables, en los términos municipales de Lorca, Mazarrón y Cartagena.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita iniciaron la operación 'Áridos' en el marco de las actuaciones que la Guardia Civil lleva a cabo para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la Región, mediante la protección frente a posibles acciones ilegales contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje.

De esta forma, los guardias civiles de la patrulla de Protección de la Naturaleza establecieron un dispositivo de inspección en Lorca, Mazarrón y Cartagena dirigido a detectar posibles construcciones ilegales en terrenos no autorizados para la edificación o construcción.

Durante el desarrollo del dispositivo, los especialistas del Seprona centraron las inspecciones en identificar y localizar parcelas de terreno donde cualquier tipo de actividad relacionada con la construcción no puede ser objeto de legalización.

En estas localidades, los guardias civiles que dirigían el dispositivo de inspección hallaron tres construcciones, acometidas en terrenos no aptos para la realización de obras, cuya ejecución carecía de legalidad.

En una de las fincas los guardias civiles localizaron una vivienda unifamiliar en construcción. En otra, la construcción de una caseta de aperos donde las medidas sobrepasaron lo establecido en el plan general de ordenación. En la tercera parcela se descubrió un movimiento de tierras que alteró el paisaje para modificar la rasante natural del terreno.

Todas estas obras se encontraban en suelos no aptos para la construcción. Además, una de las parcelas estaba lindando con una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Los guardias civiles comprobaron que estas actividades atentan contra la naturaleza del suelo y vulneran la normativa urbanística donde, según los informes técnicos, los terrenos afectados por las obras ejecutadas resultan incompatibles con el planeamiento, conforme al vigente Plan General Municipal de Ordenación de los municipios de Mazarrón, Lorca y Cartagena.

La Guardia Civil ha concluido la operación 'Áridos' con la identificación, localización e investigación de cuatro personas, entre ellas los promotores y constructores encargados de la ejecución de las obras de construcción no autorizadas, a los que les han sido instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.