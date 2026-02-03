Guardia Civil investiga a una empleada doméstica por robar en una vivienda de una octogenaria en Cehegín

Agentes de la Guardia Civil trabajando en una investigación en una foto de archivo - GUARDIA CIVIL

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan Mayor Seguridad', ha desarrollado una investigación en el municipio de Cehegín que ha culminado con la investigación de una mujer como presunta autora de delito de hurto en el domicilio de una octogenaria.

Esta investigación se inició cuando los familiares de una persona de avanzada edad, vecina de Cehegín, denunciaron ante la Guardia Civil que, desde mediados del año 2024, venían observando la desaparición de pequeñas cantidades de dinero del domicilio de la anciana.

La ausencia injustificada de dinero, como billetes de 20 y 50 euros, les suscitó preocupación y, poco después, la desaparición de la alianza de la octogenaria y la de su esposo, ya fallecido, les hizo que sospechar que podía ser fruto de una acción delictiva.

La Guardia Civil recabó información acerca de las personas que tenían libre acceso al domicilio durante ese periodo, ya que la vivienda no había sido forzada y los hurtos se habían ido alargando en el tiempo.

De forma simultánea, los agentes inspeccionaron distintos establecimientos de compraventa de oro de la zona donde solicitaron las inscripciones de los libros-registro y localizaron la venta de dos alianzas de oro, grabadas con la fecha del matrimonio, en un comercio de Caravaca de la Cruz. La venta de los anillos aparecía registrada a nombre de una mujer, casualmente empleada doméstica del domicilio donde se produjo el hurto.

La investigación finalizó con la identificación, localización e investigación de esta persona como presunta autora de delito de hurto.