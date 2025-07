La Guardia Civil mantiene su dispositivo "reforzado" en Torre Pacheco y prevé que la situación "se vaya calmando"

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coronel de la V Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, ha ratificado que el dispositivo que estaba planificado por la Benemérita en Torre Pacheco (Murcia) "ha sido reforzado" y ha anunciado que "se va a mantener reforzado durante los próximos días en previsión de que la situación se vaya calmando poco a poco".

"Ya vimos cómo en la noche de ayer se rebajó bastante la tensión y en todo momento estuvo controlada", según Pulido, quien espera que "así suceda en los próximos días". No obstante, ha confirmado que la Benemérita ha reforzado el servicio y, "por supuesto", tiene una planificación prevista "en caso de que pudiera producirse alguna extensión a un municipio cercano que, por supuesto, esperamos que no se produzca".

Ha concretado que el dispositivo de este domingo estaba integrado por 90 agentes y ha anunciado que en el dispositivo de los próximos días van a disponer "hasta de 110 o 120 agentes que se planificarán en función de los escenarios y gradualmente, según la evolución de las circunstancias y la situación".

SITUACIÓN DE "TOTAL TRANQUILIDAD"

Pulido ha comparecido ante los medios acompañado de la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, quien ha afirmado que ahora mismo la situación es de "total tranquilidad" en Torre Pacheco.

De hecho, ha recordado que, a lo largo todas estas jornadas en las que se han producido este tipo de convocatorias que se iban "alentando por redes sociales", los días eran "tranquilos" y era por las noches "cuando se empezaban a congregar personas especialmente venidas de fuera del municipio, o sea, personas violentas que vienen a eso, a intentar aquí generar ese tipo de altercados".

Sí que ha confirmado el número de detenidos y ha corroborado que "ya son nueve" los arrestados, dos de ellos por la investigación que estaba abierta respecto a la agresión que sucedió el pasado miércoles al vecino de Torre Pacheco; y siete personas más debido a los diferentes altercados por "delitos de odio, delitos de lesiones y delitos del desorden público".

También ha afirmado que hay "numerosas denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana", que suman "una treintena de sanciones". Asimismo, ha precisado que hay unas 80 personas identificadas, muchas de ellas con antecedentes anteriores por hechos violentos y "la mayoría de ellos no son de Torre Pacheco".

Respecto a los dos detenidos por la agresión del pasado miércoles al vecino de Torre Pacheco, Guevara ha afirmado que no son de la localidad sino "personas inmigrantes". "Ahora mismo estamos indagando para ver su procedencia, para saber dónde tenían su residencia y por qué han aparecido allí a realizar este tipo de agresión", ha señalado.

Al ser preguntada por el móvil de la agresión al vecino de Torre Pacheco del pasado miércoles, ha señalado que "no hay ningún indicio de que fuera por querer robarle a este señor porque no le quitaron nada de las pertenencias que llevaba". "No sabemos el motivo de la agresión y eso forma parte de esa investigación que iremos adelantando conforme vayamos teniendo más datos", ha zanjado.

En cuanto a las otras siete personas detenidas, la delegada ha afirmado que una de origen marroquí y los otros seis españoles.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Por otro lado, Guevara ha confirmado que se van a mantener "todos los dispositivos" que están desplegados en Torre Pacheco y ha remarcado que "lo más importante" es que "haya presencia" policial para "intentar que se vaya evitando este tipo de concentraciones".

Ha puesto en valor que, a lo largo de todas las noches en las que se han producido este tipo de altercados, "hemos conseguido que no haya enfrentamientos cuerpo a cuerpo" y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "han sido capaces de "mantener esa distancia".

No obstante, ha reconocido que "hubo un día en el que se lanzaron objetos y hubo alguna persona con heridas leves por ese lanzamiento de objetos".

En cuanto al dispositivo desplegado en la noche de este domingo, ha señalado que "muchos" de los grupos que aparecieron "venían de fuera" y "la mayoría fueron interceptados antes de llegar al municipio" porque había controles de accesos. "En los vehículos llevaban objetos con esa intención de generar violencia", ha advertido.

Ha señalado que las diferentes acciones aplicadas por la Delegación del Gobierno durante toda la noche y gracias a las tareas de prevención, "se van controlando todas los focos que van surgiendo, porque tenemos presencia a lo largo y ancho de todo el municipio y, por supuesto, vamos a seguir manteniendo toda esa presencia".

En concreto, ha subrayado que el dispositivo seguirá desplegado porque han investigado las redes sociales y las fórmulas que estos grupos emplean para convocar este tipo de concentraciones.

De hecho, ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado detectaron la semana pasada los "primeros indicios" de que ya estaba convocada esa "cacería" para los días 15, 16 y 17 de julio. "Nosotros nos anticipamos al ver esa convocatoria que estaban avanzando para estos días y esa anticipación nos hizo plantear escenarios que pudiesen ser posibles con anterioridad", ha señalado.

Ha celebrado que, gracias a esa anticipación, se encuentra desplegado el dispositivo de la Guardia Civil y de unidades especiales, lo que ha permitido ese "control" y que la situación haya estado "contenida".

Al ser preguntada por si teme que haya un contagio de la situación a otros municipios de la Región, Guevara ha mostrado su esperanza en que "no sea así" pero ha reconocido que están "muy pendientes" porque "no te puedes fiar de estas personas: son personas antisistema, radicalizadas y que sólo están buscando que surja cualquier pequeña incidencia porque ese es el foco que ellos utilizan para generar este tipo de conflictos en la sociedad de ese municipio".

"Así que estamos muy atentos por si pudiera surgir en otros municipios", según Guevara, quien ha señalado que este cordón policial "no solo está centrado en Torre Pacheco". "Ahora mismo es que es una prioridad a nivel nacional que tengamos el foco centrado en cualquier otro tipo de movimiento que veamos al respecto", ha zanjado.

Al ser preguntada por la posibilidad de confinar el municipio y desplegar más agentes policiales o, incluso, efectivos del Ejército, la delegada ha explicado que mantiene reuniones "periódicamente" con expertos que son los que "saben qué dispositivos necesitamos o qué nuevos efectivos" y se incorporarán "en función de los futuros escenarios que se vayan a ir planteando".

ESTADO DE LOS HERIDOS

Ha recordado que la primera noche no hubo heridos tras el balance realizado con los centros de salud; pero la segunda noche "hubo cinco heridos leves con pequeñas brechas porque habían lanzado objetos a distancia y le habían dado, pero totalmente leves y ninguno está hospitalizado", ha concluido.