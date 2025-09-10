Guardia Civil se persona en el Centro de Menores de Santa Cruz para impedir una concentración ilegal

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de la Guardia Civil de prevención de seguridad ciudadana se ha personado este miércoles en las instalaciones del Centro de Menores de Santa Cruz (Murcia) para impedir una concentración convocada a través de las redes sociales, a raíz de un contacto informativo que ha mantenido el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, junto al portavoz nacional de Vox de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, diputados regionales y concejales del municipio.

La concentración era de carácter ilegal y no estaba autorizada por la Delegación de Gobierno. Sin embargo, en redes sociales se estaba movilizando a la sociedad para que las declaraciones estuvieran acompañadas de una concentración, según ha podido saber Europa Press.

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ya anunció este martes que no iba a permitir la concentración "ilegal" que Vox "estaba convocando por redes sociales para acompañar su rueda de prensa en el Centro de Menores de Santa Cruz".

Una concentración, ha insistido, "ilegal" y en aplicación del principio de interés superior del menor, dio instrucciones "claras e inmediatas" a la Guardia Civil para impedirla.

El dispositivo desplegado por parte de Guardia Civil "ha cumplido sus objetivos, evitar que se pusiera en riesgo a los menores y al personal del centro".

Por ello, ha expresado su agradecimiento a los agentes que han participado en él y su actuación ejemplar. Desde la Delegación del Gobierno de España, advierte, "seguiremos actuando con firmeza y determinación para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, defender la convivencia y garantizar la seguridad de toda la población".

