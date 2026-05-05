Archivo - La Guardia Civil realizará una exhibición de medios y un acto castrense por el 182º aniversario de su fundación - GUARDIA CIVIL - Archivo

TORRE PACHECO (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia tiene previsto realizar el próximo 16 de mayo una exhibición de medios, así como un acto castrense el día siguiente, 17 de mayo, en la plaza del ayuntamiento de Torre Pacheco, todo enmarcado en los actos oficiales de la celebración del 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

La exposición de medios técnicos estará compuesta por recursos y material, así como por una veintena de vehículos, de algunas de las especialidades que dispone la Guardia Civil en la Región, como Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Intervención de Armas, Servicio Fiscal y Fronteras, Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS), Servicio Conducciones, Equipo de Drones y Servicio Cinológico. Cada especialidad tendrá expuestos, el sábado, 16 de mayo, en la plaza del ayuntamiento de Torre Pacheco, los recursos técnicos más destacados, según han informado desde la Benemérita.

Una treintena de guardias civiles de cada una de ellas informarán de las misiones y detalles de cada uno de sus servicios y mostrarán los recursos técnicos de los que disponen.

El Servicio Cinológico, a las 11.30 horas, realizará una exhibición, en la que se mostrará cómo trabaja la Guardia Civil con perros adiestrados en la búsqueda de personas y en la detección de drogas y explosivos. Igualmente, a las 12.15 horas, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) también realizará una exhibición dinámica para mostrar a los asistentes el simulacro de una actuación.

ACTO CASTRENSE PARA CONMEMORAR EL 182º ANIVERSARIO DEL CUERPO

Al día siguiente, el domingo 17 de mayo, a las 11.30 horas, se va celebrar un acto castrense en la céntrica plaza del ayuntamiento del casco urbano de Torre Pacheco, en el que la Guardia Civil renovará su compromiso de servicio con la sociedad, previsto en el artículo 104 de la Constitución Española, mediante una parada militar en la que se impondrán condecoraciones y se clausurará el acto con un desfile.

En el evento del próximo 16 de mayo, sábado, en horario de 10.00 a 14.00 horas, participará el equipo de drones, una de las últimas incorporaciones al servicio operativo de la Benemérita cuya misión principal es dar apoyo desde el aire a las unidades del Cuerpo. Entre los servicios más destacados desde su puesta en marcha, de forma piloto y pionera en la 5ª Zona, destacan la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo a investigaciones prioritarias.

También participará la Agrupación de Tráfico que tiene como misión la vigilancia, regulación, auxilio y control del tráfico y del transporte, garantizar la seguridad de la circulación en las vías interurbanas y practicar diligencias e investigaciones por accidente de tráfico o por delitos contra la seguridad vial.

En este evento estará presente la Unidad de Seguridad Ciudadana-NRBQ, responsables de la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, mediante la prevención de la delincuencia. Además, tiene encomendada la prevención y, en su caso, el establecimiento de la seguridad pública en el área de responsabilidad de la Guardia Civil, colaborando en la conducción de situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. También actúan en casos de accidentes o atentados NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química).

También asistirá el SEPRONA que vela por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, de los recursos hidráulicos, de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza, la lucha contra el comercio ilegal de especies protegidas y la prevención, investigación y extinción de incendios.

Este día también estará presente el Servicio Cinológico, cuya misión es el apoyo a las unidades operativas, aportando aspectos técnicos y propios de este Servicio valiéndose de canes adiestrados, como la búsqueda de personas desaparecidas, la intervención en catástrofes, la localización de drogas, explosivos y dinero, rescates en montaña y cualquier otra actividad que por sus características necesiten su colaboración.

Asimismo, también intervendrá el Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) cuyas funciones están relacionadas con el medio acuático y subacuático, requieran o no de medios autónomos de respiración, actuando en la búsqueda, localización y recuperación de personas y objetos. Asimismo, desarrolla funciones de vigilancia, prevención y protección del patrimonio cultural, histórico y natural, y ejerce funciones de Policía Judicial en el ámbito acuático.

También se unirá el Servicio de Fiscal y Fronteras que es la primera línea de defensa frente al tráfico de drogas y mercancías ilícitas, el contrabando y las redes internacionales de personas y de sustancia ilegales. Complementan este despliegue las unidades de puertos y aeropuertos.

Por último, tomarán parte el servicio de Intervención de Armas Competencia exclusiva de la Guardia Civil quienes llevan a cabo las funciones de control, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y uso de las armas reglamentadas, así como aquellas actividades relacionadas con explosivos, cartuchería y pirotecnia.