1105039.1.260.149.20260717124821 La Guardia Civil reanima a una mujer de 80 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria - GUARDIA CIVIL MURCIA

SANTOMERA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Cuatro agentes de la Guardia Civil han salvado la vida a una mujer de unos 80 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria tras atragantarse con un trozo de pan en un domicilio del municipio de Santomera, según ha informado la Benemérita.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la tarde, cuando los agentes, que se encontraban prestando servicio de prevención de seguridad ciudadana en la localidad, fueron alertados de que una mujer se encontraba inconsciente y sin respiración después de atragantarse.

Los guardias civiles se desplazaron de inmediato al lugar y comprobaron que la octogenaria no respiraba, por lo que comenzaron a practicarle la maniobra de Heimlich y las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).Tras una rápida intervención, consiguieron mantener a la mujer con pulso y ventilación hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Posteriormente, los profesionales del 061 despejaron la vía aérea, estabilizaron a la paciente mediante respiración mecánica y la trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario para su valoración.

Según la Guardia Civil, los agentes visitaron posteriormente a la mujer en el hospital, donde comprobaron que evolucionaba favorablemente y se recuperaba del incidente acompañada por sus familiares.