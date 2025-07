La Guardia Civil recomienda medidas de prevención y respuesta frente a delitos de violencia sexual

"Si eres víctima de delito sexual llama al 062 o acude al servicio de emergencias más cercano", tal y como aconseja la Benemérita

MURCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, coincidiendo con la época estival y en el marco del 'Plan Turismo Seguro', ha ofrecido una serie de recomendaciones dirigidas a la prevención y respuesta frente a delitos de índole sexual.

El 'Plan Turismo Seguro' aúna directrices para la mejora de la seguridad en el sector turístico español. Estas medidas han ido contribuyendo a la promoción de España con un destino turístico "seguro y atractivo" para el visitante, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En el marco institucional de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud define la Violencia sexual como "todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo".

Se trata de una serie de comportamientos que van desde los contactos sexuales no deseados hasta las agresiones sexuales, las violaciones y otra serie de conductas en contra de la libertad sexual de las personas.

En cuanto a las recomendaciones básicas, la Guardia Civil aconseja que "si has sido víctima de delito de agresión sexual: no te cambies de ropa, no te laves y llama al 062 o acude al servicio de urgencias más cercano".

"Es una agresión sexual si te fuerzan a realizar un acto sexual no consentido; te hacen tocamientos no deseados o invasivos; aprovechan tu situación de vulnerabilidad (por ejemplo, estar bajo la influencia de alcohol o drogas) para realizar actos de naturaleza sexual; y utilizan la sumisión química para causar confusión y desorientación con fines sexuales".