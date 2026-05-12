La Guardia Civil recupera una casa prefabricada robada en Campos del Río (Murcia)

Casa prefabricada recuperada - GUARDIA CIVIL

CAMPOS DEL RÍO (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un hombre y una mujer por un presunto delito de robo con fuerza de una casa prefabricada valorada en 12.000 euros en la localidad de Campos de Río. La vivienda ha sido localizada en una finca de La Loma, en Las Torres de Cotillas.

La investigación se inició cuando los propietarios de una casa prefabricada, instalada en el paraje La Cañada del Barquero, del municipio de Campos del Río, denunciaron su sustracción, según ha informado la Benemérita.

Según la denuncia, personas desconocidas habían accedido al recinto después de romper el candado de la puerta que da acceso a la parcela, perimetrada con vallado metálico.

La Guardia Civil conoció que se trataba de una vivienda, conocida en el mercado como 'mobil home', valorada en 12.000 euros. La casa con una superficie de 32 metros cuadrados se había instalado en la finca sobre una losa de cimentación.

Los agentes realizaron una minuciosa inspección ocular y obtuvieron indicios de la circulación de un vehículo de gran tonelaje, que había dejado marcas de rodadura y árboles dañados a su paso.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Mientras la Guardia Civil buscaba el supuesto camión con plataforma empleado para llevarse la casa, un testigo comunicó haber visto un módulo, de similares dimensiones y color al robado mientras era transportado en un vehículo especial en Las Torres de Cotillas.

Otro ciudadano también informó a la Guardia Civil de haber visto un camión de gran tonelaje saliendo de la parcela en cuestión, mientras una persona hacía indicaciones al conductor.

Las pesquisas practicadas en torno a estas informaciones han permitido la localización del módulo habitable, oculto bajo una lona, en el interior de una finca ubicada en la pedanía de La Loma, término municipal de Las Torres de Cotillas.

La operación 'Rincasare' ha finalizado con la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo y con la recuperación de la 'mobil home'.

Según se desprende de la investigación, los detenidos simularon ser los propietarios de la casa y alquilaron un vehículo especializado en este tipo de transporte que acudió, bajo engaño, a la finca donde se produjo el robo.