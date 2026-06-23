Guardiola (PP): "A Lucas le tiemblan las piernas y se esconde para no dar explicaciones sobre la condena a Ábalos"

Guardiola: "Sánchez vuelve a subir el IVA de la luz y el gas mientras las familias siguen perdiendo poder adquisitivo" - PP

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado este martes públicamente que al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "le tiemblan las piernas y se esconde de la prensa", con el fin de evitar "dar explicaciones sobre la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García por delitos de corrupción".

A través de un comunicado remitido por el PP, Guardiola ha reprochado que el Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE) celebrara este lunes por la noche su Comisión Ejecutiva para anunciar una convocatoria de elecciones primarias "con nocturnidad, opacidad y a puerta cerrada".

Según la portavoz 'popular', esta maniobra se diseñó para "evitar tener que hablar de la demoledora sentencia del Supremo", que impone una pena de 24 años de cárcel para el exministro de Transportes y casi 20 años para su principal colaborador.

La representante del PPRM ha subrayado que Lucas "demuestra su falta de valentía, vuelve a huir de la prensa e instala la opacidad" en la federación socialista murciana al no "atreverse a dar la cara ante la inmensa ola de corrupción que está anegando al PSOE y al Gobierno del que él es delegado en la Región".

Asimismo, ha afeado que los socialistas exijan transparencia a los demás mientras "evitan los micrófonos y son incapaces de dar explicaciones".

Guardiola ha recordado que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "Ábalos también se ha apropiado de dinero público de los murcianos en mordidas por las obras del AVE en Murcia y la Alta Velocidad en Almería".

En este sentido, ha apostillado que el delegado del Gobierno parece creer que "no merece ninguna explicación que la llamada 'banda del Peugeot', con el mismo Ábalos a la cabeza, se haya repartido en comisiones ilegales el dinero de todos los ciudadanos de la Región".