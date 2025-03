Guardiola (PP): "El PP no puede exigir cuando Sánchez no ha presentado un proyecto de Presupuestos en esta legislatura"

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola ha asegurado que "el PSOE no puede exigir nada cuando Sánchez no ha sido capaz ni de presentar un proyecto de Presupuestos en toda la legislatura". Así ha respondido a las declaraciones de su homóloga del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, en las que afirmaba que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "no hace sus deberes porque está más pendiente de lo que le ordenan desde Génova que de lo que necesita la Región de Murcia" siendo "el resultado de todo que seguimos sin presupuestos".

Guardiola ha insistido en que los socialistas murcianos "no engañan a nadie a estas alturas" y ha vuelto a poner en duda el ofrecimiento de diálogo que ayer realizó el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, asegurando que "no es sincero, y lo demuestran con su estrategia de la confrontación y al anteponer siempre los intereses de Pedro Sánchez a los de la Región".

La diputada ha criticado que "el Gobierno de Sánchez se plantea trabajar en 2026 con unos Presupuestos absolutamente desfasados, que fueron aprobados en la anterior legislatura".

Así, la portavoz 'popular' ha señalado que el presidente del Gobierno, "ha sido capaz tan solo de presentar tres Presupuestos en siete años" y se ha preguntado "qué tendrían que decir entonces los socialistas de la Región de su jefe Sánchez, que incumple sistemáticamente el artículo 134 de la Constitución, que establece la obligación del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

Al hilo, Guardiola ha aseverado que el PP "sigue defendiendo que es bueno que la Región de Murcia cuente con unos Presupuestos" para los que "no debería haber ningún obstáculo para su aprobación". Así, ha deseado que "las demás fuerzas políticas antepusieran el interés general" y ha apuntado que los Presupuestos "tendrán una línea muy similar a los que salieron adelante en 2024, con un claro refuerzo en las políticas sociales, la sanidad y la educación".

Para la portavoz del PP en la Región "lo que sí es una burla a los ciudadanos es que el PSRM se dedique a dar lecciones sobre pactos el mismo día que aplaude el vergonzoso y humillante reparto de inmigrantes que ha acordado su jefe Sánchez con un prófugo de la Justicia" y ha criticado que los socialistas de la Región "se felicitan de que Puigdemont siga imponiendo sus políticas en materia de inmigración y continúe decidiendo el futuro de España y los españoles".