Guardiola (PPRM): "Cuestionar el trasvase es un insulto y un ataque a la Región de Murcia" - PPRM

CIEZA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP al Congreso por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha calificado de "insulto y ataque a la Región de Murcia" las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que cuestionó que el Trasvase Tajo-Segura garantice el agua, y ha considerado que evidencian un "desconocimiento absoluto de cómo funciona la agricultura".

Durante una visita al mercado semanal de Cieza junto al alcalde del municipio, Tomás Rubio, Guardiola ha lamentado que Sánchez "venga a la Región de Murcia a cuestionar una infraestructura que lleva más de 50 años generando riqueza y prosperidad para nuestra tierra".

La candidata también ha denunciado el "recorte encubierto" que, a su juicio, está sufriendo el trasvase por la falta de reparación de una avería en la tubería y ha recordado que el PP aprobó un Plan Hidrológico Nacional que posteriormente fue derogado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

En relación con el 25N, Guardiola ha criticado la ley del 'solo sí es sí' y ha afirmado que, según sus datos, ha reducido las penas a 1.200 agresores sexuales y permitido la excarcelación de otros 120. También ha aludido a los fallos en las pulseras antimaltrato y ha reclamado "más contundencia y más firmeza con aquellos que agreden a las mujeres".

Por último, ha defendido las propuestas del PP en materia de conciliación, entre ellas la gratuidad de la educación de cero a tres años y ayudas a mujeres trabajadoras y emprendedoras que quieran reincorporarse al mercado laboral tras ser madres.