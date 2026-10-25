Guardiola: "En la Región necesitamos ya un cambio de Gobierno y a un presidente como Feijóo, honrado"

Miriam Guardiola en Salamanca, en el acto de presentación de los candidatos números uno del Partido Popular al Congreso, al que ha asistido el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo - PP

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha subrayado hoy que "en la Región de Murcia necesitamos ya un cambio de Gobierno y a un presidente en la Moncloa como Alberto Núñez Feijóo, honrado y que se ocupe de los problemas de los ciudadanos de nuestra tierra".

Ha sido con motivo de la celebración en Salamanca de un acto de presentación de los candidatos números uno del Partido Popular al Congreso, al que ha asistido el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo.

"No podemos tolerar más maltratos a nuestra Región: recortes en el Trasvase Tajo-Segura, castigo en financiación autonómica, un AVE sin frecuencias y todavía sin Alta Velocidad en Lorca y Cartagena", ha señalado Guardiola.

"Por todo ello, desde el Partido Popular de la Región de Murcia vamos a trabajar para defender los intereses de todos los ciudadanos de la Región y para que Alberto Núñez Fejóo sea el próximo presidente del Gobierno de España", ha concluido.