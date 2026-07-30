Habitación Roja, Pol 3.14 y Nena Daconte forman parte de una nueva edición de 'Postales Sonoras' en Murcia - PORTAVOZ

MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Invernadero de Mercado de Correos de Murcia acogerá entre septiembre y octubre una nueva edición del ciclo 'Postales Sonoras', impulsado por Mahou Cinco Estrellas, que contará con las actuaciones de Habitación Roja, Pol 3.14 y Nena Daconte, según ha informado Portavoz.

El ciclo comenzará el 9 de septiembre con Habitación Roja, continuará el 23 de septiembre con Pol 3.14 y concluirá el 21 de octubre con Nena Daconte. Los conciertos se celebrarán con aforo limitado y los asistentes recibirán, junto a una consumición, una postal con el repertorio de la actuación firmada por el artista.

Las entradas estarán disponibles a través de la página web de Mercado de Correos. Las 50 primeras podrán adquirirse por 10 euros y, una vez agotadas, el precio será de 15 euros.

Esta nueva edición volverá a celebrarse en el Invernadero del espacio gastronómico y cultural ubicado en la ciudad de Murcia.