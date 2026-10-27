Hallan un cadáver en el interior de un vehículo incendiado en Mazarrón



MAZARRÓN (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en el interior de un vehículo que ha quedado calcinado tras sufrir un incendio en el aparcamiento de un supermercado de la urbanización Camposol, en Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha recibido varias llamadas avisando del incendio a las 10.40 horas, por lo que hasta el lugar se han movilizado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), patrullas de la Policía Local y miembros del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento que han controlado el incendio a las 11.01 horas .

El cadáver ha sido localizado por los efectivos una vez que se ha logrado sofocar las llamas por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil.

El hallazgo del cuerpo ha motivado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso por parte de especialistas de la Policía Judicial de la Benemérita, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil.

La investigación abierta espera determinar el origen del fuego y esclarecer lo ocurrido, así como establecer la identidad de la persona fallecida.

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