Hefame defiende la veterinaria como eje de diferenciación en la farmacia comunitaria - HEFAME

MURCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La especialista en veterinaria de Hefame, Mercedes Collar, explicó la consolidación de la farmacia como canal sanitario de referencia para los medicamentos veterinarios y los factores que están impulsando el crecimiento sostenido de esta categoría, en el marco de la Jornada sobre Dispensación y Venta de Medicamentos y Productos Veterinarios en Farmacia Comunitaria, organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia y por la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria.

Durante su intervención, Collar analizó qué ha cambiado en los últimos años para que la inversión de las familias en salud animal no deje de crecer, señalando especialmente la humanización de las mascotas, el aumento del número de hogares con animales de compañía y el mayor gasto destinado a su cuidado y bienestar, según han informado desde la cooperativa. Asimismo, destacó el impacto del Real Decreto 666/2023 como otro factor del crecimiento, "puesto que refuerza la dispensación de medicamentos veterinarios en las farmacias y consolida su papel dentro del sistema sanitario".

Collar abordó las claves estratégicas para impulsar la diferenciación y el crecimiento de la categoría de veterinaria en la farmacia comunitaria, destacando la importancia de integrar esta área como línea de desarrollo en la farmacia, fomentar la colaboración entre la farmacia y los veterinarios, definir espacios específicos señalizados en la farmacia, así como focalizar la atención en patologías de alta demanda en su zona de influencia y asignar un responsable de categoría. También subrayó la necesidad de ajustar el consejo al tutor de la mascota, planificar campañas estacionales y construir un surtido equilibrado.

La experta subrayó en su exposición el valor sanitario de esta categoría, recordando que la salud animal forma parte de la salud pública y del papel asistencial de la farmacia. En este sentido, defendió que una categoría veterinaria trabajada con estrategia, formación y protocolos "no solo mejora el servicio sanitario y genera valor y rentabilidad, sino que también posiciona a la farmacia como un referente en salud animal".