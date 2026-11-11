HEFAME desarrolla el primer asistente de Inteligencia Artificial especializado en Ortopedia para farmacias

Asistente de IA en ortopedia - HEFAME

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hefame ha desarrollado un Asistente de Ortopedia con Inteligencia Artificial, la primera herramienta de IA desarrollada por la cooperativa para apoyar el trabajo diario de las farmacias en ortopedia.

Se trata de un asistente único, diseñado para ayudar al equipo de farmacia a ofrecer un asesoramiento más ágil, preciso y completo a sus pacientes-clientes. A través de un chat conversacional, el farmacéutico puede formular consultas en lenguaje natural y acceder, sin salir del entorno de la web de Hefame 2.0, a la información que necesita para atender cada solicitud de sus pacientes, han explicado desde la cooperativa.

El asistente permite al profesional recibir recomendaciones de productos ortopédicos, consultar precios netos y disponibilidad de stock, identificar códigos de prestación ortoprotésica y su financiación, comparar alternativas, calcular el margen de venta y consultar fotografías e información técnica detallada de cada referencia.

La herramienta está pensada para responder a las necesidades reales del mostrador, como por ejemplo ante una petición: "necesito un andador", el asistente puede solicitar contexto sobre el uso previsto, las ruedas, el plegado o el nivel de apoyo necesario antes de proponer las opciones más adecuadas. También permite resolver dudas concretas sobre tallas, diferencias entre productos, precios, márgenes o disponibilidad, lo que contribuye a agilizar la atención y a reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información.

De este modo, Hefame pone a disposición de la farmacia, en un único entorno, información comercial, técnica y asistencial que hasta ahora exigía consultas en distintos canales. El objetivo es reforzar la calidad del asesoramiento profesional sin sustituir el criterio del farmacéutico, que continúa siendo determinante en la valoración de cada caso y en la atención final al cliente.

UN PASO MÁS EN LA ESTRATEGIA DE IA

El lanzamiento del Asistente de Ortopedia se enmarca en la estrategia global en materia de Inteligencia Artificial de Hefame, que contempla la incorporación progresiva de esta tecnología en distintos ámbitos de su actividad, con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus procesos internos, fortalecer la relación con las farmacias y contribuir a mejorar los servicios que estas ofrecen a sus pacientes.

Para avanzar en esta transformación, la cooperativa ha definido un marco estratégico basado en cuatro pilares complementarios: la eficiencia interna, mediante la optimización de procesos y la automatización de tareas; la mejora de la relación entre Hefame y las farmacias, a través de servicios más ágiles, personalizados y predictivos; la incorporación de soluciones de IA que faciliten la gestión y el trabajo diario de las oficinas de farmacia; y la mejora de la atención al paciente, poniendo a disposición de los profesionales herramientas que permitan ofrecer un asesoramiento más personalizado y cercano.

El Asistente de Ortopedia se sitúa específicamente en el segundo pilar, relación Hefame-farmacia, centrado en el desarrollo de herramientas que permitan mejorar la comunicación con las farmacias y agilizar su trabajo diario.

La iniciativa permite avanzar hacia un modelo en el que la tecnología no solo optimiza procesos, sino que también facilita el acceso a la información, apoya la toma de decisiones y amplía las capacidades de los profesionales, manteniendo siempre el criterio humano como elemento central de la actividad farmacéutica.

En esta línea, además del Asistente de Ortopedia, Hefame está trabajando en otros asistentes de Inteligencia Artificial nuevos especializados en diferentes productos y servicios, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y ofrecer respuestas más rápidas y precisas a las consultas de las farmacias.

La directora de Marketing y Marca Propia de Hefame, Isabel Santos, ha subrayado que la ortopedia "adquiere cada vez mayor peso en la farmacia y requiere la especialización del equipo farmacéutico, que debe tener acceso, de forma muy sencilla, a información contrastada para ofrecer a sus pacientes el mejor consejo".

En este sentido, ha explicado que el Asistente de Ortopedia pone la inteligencia artificial donde más importa, en el mostrador, apoyando al farmacéutico en su relación con el paciente.

"Reúne en un único entorno la información comercial, técnica y asistencial que antes exigía consultar en múltiples fuentes, siempre bajo el criterio del profesional", ha señalado. "El equipo de farmacia puede dedicar menos tiempo a buscar y más tiempo a asesorar, acercándonos a una farmacia más ágil, informada y centrada en las personas, conocer la financiación y asegurar la rentabilidad", ha añadido.

La apuesta de Hefame por esta tecnología cuenta con un recorrido que incluyó en 2023, una aplicación de inteligencia artificial y Big Data para la gestión logística, que permite predecir la rotación de productos y optimizar rutas; en 2024, una herramienta para analizar hábitos de compra y personalizar los servicios a las farmacias, y un sistema de voluminizado para mejorar el aprovechamiento de las cubetas y hacer más eficiente el transporte, y en 2025, el refuerzo de su Oficina de Automatización Inteligente con capacidades de IA generativa y agentes inteligentes.