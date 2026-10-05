Hefame presenta una edición especial del gel de rosa mosqueta de 'ia' para apoyar la investigación contra el cáncer

Presentación del gel de rosa mosqueta de 'ia' para apoyar la investigación contra el cáncer - HEFAME

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame e Interapothek, la marca propia de farmacia de la cooperativa, han presentado una campaña para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama, una acción que desarrolla la cooperativa desde 2017, en colaboración con las farmacias, y que responde a su compromiso conjunto de lucha contra esta enfermedad.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 14 de septiembre, las farmacias han vendido casi 23.000 unidades. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se prevé un diagnóstico para este año de 38.318 nuevos casos en nuestro país, habiéndose convertido en el tumor más frecuente entre las mujeres, aunque también afecta a un pequeño porcentaje de hombres.

Bajo el lema 'Eres tú la única que sabe lo que es estar en tu piel', la iniciativa pone en el centro a las mujeres que viven un cáncer de mama, dando voz a sus experiencias y a la forma particular en que cada una siente y afronta la enfermedad. El mensaje busca alejarse de los discursos generalizados para reconocer la singularidad de cada vivencia y la importancia de escuchar, comprender y acompañar a cada mujer desde su propia realidad, han informado desde la cooperativa.

El gel, formulado con rosa mosqueta, vuelve a convertirse así en el vehículo de una campaña que une cuidado, solidaridad y concienciación.

La campaña invita además a farmacias, población general y empleados de Hefame a sumarse a esta causa mediante la adquisición del producto en farmacias físicas y en sus tiendas online, a través de la web fmasonline.com.

Este nuevo gel se presentó en el marco del encuentro profesional, 'Compromiso empresarial contra el cáncer de mama', celebrado en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de la Región de Murcia, con la participación de la responsable de Interapothek, Verónica Núñez; el presidente de la Asociación Contra el Cáncer en la Región de Murcia, Eduardo González; y la responsable de Desarrollo Económico y gestión de alianzas con empresas en la asociación, Leny Sánchez.

Durante la jornada, los ponentes abordaron la importancia del papel de las empresas en la concienciación y humanización del cáncer de mama.