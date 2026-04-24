Hefame y SEFIT firman un convenio para impulsar la formación de los farmacéuticos en fitoterapia

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, y el presidente de SEFIT, Salvador Cañigueral,suscriben el convenio - HEFAME

MURCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hefame y la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT) han suscrito un convenio de colaboración, con una duración de cuatro años, con el objetivo de potenciar la formación de los farmacéuticos socios de la cooperativa en el ámbito de la fitoterapia y el uso de plantas medicinales, con fines terapéuticos.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Hefame, Enrique Ayuso, y el presidente de SEFIT, Salvador Cañigueral, para reforzar el papel del farmacéutico como profesional sanitario experto en el uso seguro, eficaz y basado en la evidencia científica de los productos de origen vegetal dentro de la práctica asistencial.

El acuerdo consolida una línea de trabajo conjunta orientada a favorecer una mayor especialización del colectivo farmacéutico y a promover una atención sanitaria sustentada en el rigor científico, según ha informado Hefame.

El convenio prevé el desarrollo de un programa de actividades formativas y de investigación científica centradas en las plantas medicinales y en los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA) vinculados a este campo.

Para ello, se contemplan acciones docentes, conferencias, reuniones científicas y sesiones impartidas por profesionales especializados que abordarán contenidos de interés para la comunidad farmacéutica.

La firma del convenio se enmarca en la estrategia de Hefame de impulsar el desarrollo de la categoría de productos naturales en la farmacia, en respuesta al incremento del interés y la demanda de este tipo de soluciones, tanto por parte de los farmacéuticos como de los pacientes-clientes.

Además, busca favorecer que este crecimiento se produzca en entornos que garanticen el rigor, la calidad y un adecuado consejo profesional, ya que no siempre ocurre así.

El perfil del usuario de fitoterapia se caracteriza por la búsqueda de seguridad, fiabilidad y asesoramiento cualificado, valores que encuentran en la farmacia como establecimiento sanitario de referencia.

En este contexto, Hefame pone a disposición de las farmacias un servicio orientado a facilitar la integración estructurada de la categoría de Producto Natural en el modelo de negocio de la farmacia, el Club Green.

A través de esta iniciativa, las farmacias acceden a un vademécum ampliado que reúne más de 8.000 referencias de laboratorios y marcas de reconocido prestigio, junto con herramientas de apoyo para la selección de productos.

El servicio incorpora, asimismo, condiciones orientadas a favorecer la competitividad y la rentabilidad en una categoría en expansión, un catálogo digital permanentemente actualizado y organizado por subcategorías, así como campañas de comunicación y materiales de apoyo en el punto de venta destinados a mejorar la visibilidad y localización de los productos.

El Club Green se completa con un servicio especializado de atención al cliente, integrado por profesionales con experiencia en Producto Natural, y con un programa de formación continua que incluye cursos, webinars y contenidos online dirigidos a reforzar el conocimiento técnico y el consejo farmacéutico.