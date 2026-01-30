Un helicóptero se suma a la búsqueda de un hombre desaparecido en Blanca (Murcia)

Bomberos rescatadores del CEIS en el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias - DGSCE

BLANCA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (DGSCE) con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) se ha unido este viernes al dispositivo de búsqueda de un hombre de 76 años desaparecido en las inmediaciones de Blanca (Murcia).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió la notificación de la desaparición a primera hora de la tarde de este miércoles. Entonces se conformó un dispositivo en el que participan efectivos de Guardia Civil y Policía Local, así como técnicos y voluntarios de Protección Civil con perros de rescate y guías.

Este viernes se han sumado más voluntarios de Protección Civil y del club de senderismo local, además del helicóptero de la DGSCE con los bomberos rescatadores del CEIS.

El hombre fue visto por última vez este martes, sobre las 13.00 horas, caminando por Blanca en dirección a Ojós. Vestía la parte de arriba de una chandal azul marino, pantalones clásicos marrones y una gabardina del mismo color. Tiene el pelo canoso y barba y mide 1,70 centímetros.