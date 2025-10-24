Herido grave un trabajador al caer al suelo desde el techo de una nave en Sangonera la Verde (Murcia)

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 40 años ha sido trasladado al hospital Virgen de La Arrixaca tras resultar herido de gravedad al caer desde el techo de una nave industrial al suelo en el polígono Mercamurcia, en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido a las 11.17 horas la llamada de una persona, quien ha comunicado que un hombre estaba realizando labores de limpieza de placas solares en el techo de una nave cuando este se ha hundido, lo que ha provocado que el varón cayese al suelo y sufriese heridas graves.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado, el accidentado ha sido trasladado a La Arrixaca.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de la Región de Murcia.