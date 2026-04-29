Herido grave un trabajador tras caerle una puerta metálica en un almacén de frutas en Calasparra (Murcia)

Archivo - Ambulancia del 061. Imagen de archivo - 1-1-2 - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha resultado herido de carácter grave este martes, tras caerle encima una puerta metálica mientras trabajaba en un almacén de frutas ubicado en el municipio murciano de Calasparra.

Los hechos han sido registrados sobre las 21.15 horas, cuando el '1-1-2' ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido accidente laboral, según ha informado ese mismo servicio de emergencias de la Región de Murcia.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una patrulla de servicio de la Guardia Civil, así como personal sanitario que ha procedido a la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras la excarcelación del herido.

Posteriormente, tras lograrse la estabilización del trabajador, que ha resultado politraumatizado, el mismo ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.