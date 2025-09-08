Herido de gravedad un hombre al caer desde un andamio en una obra en el barrio murciano de Santa Eulalia

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido grave al caer de un andamio al suelo cuando trabajaba en una obra en la calle Isabel la Católica del barrio de Santa Eulalia de Murcia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas alertando del siniestro a partir de las 13.43 horas. Los llamantes han señalado que el accidentado se había caído desde unos 4 o 5 metros de altura y que precisaba asistencia sanitaria.

Al lugar ha acudido una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, que han solicitado la asistencia de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para evacuar al herido.

Tras ser rescatado, el hombre ha sido estabilizado y trasladado al hospital Reina Sofía de Murcia con heridas graves. El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.