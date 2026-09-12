Herido un parapentista de 58 años en la Sierra del Buey de Jumilla

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido en el rescate de un parapentista, de 58 años de edad, que ha sufrido un accidente en la Sierra del Buey, en el municipio de Jumilla, en una zona de difícil acceso.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió el aviso a las 14.33 horas. El propio accidentado informó de que había sufrido un accidente mientras practicaba parapente y no podía desplazarse por sus propios medios.

Tras el accidente consiguió enviar su localización a un amigo. Posteriormente, cuando los servicios de emergencia trataron de obtener directamente su ubicación, el dolor que presentaba le impedía facilitarla nuevamente.

Ante la dificultad inicial para precisar el punto en el que se encontraba el accidentado, Policía Local de Jumilla desplegó un dron para colaborar en su localización. Posteriormente, una patrulla de Guardia Civil fue el primer recurso de emergencia en conseguir llegar hasta el lugar exacto en el que se encontraba el accidentado.

Una vez localizado y valoradas las condiciones del rescate, los servicios desplazados determinaron que no era necesaria la incorporación de más medios terrestres ni la movilización de medios aéreos.

Para adelantar la asistencia al herido, los sanitarios del 061 fueron trasladados en un vehículo todoterreno de Policía Local de Jumilla hasta el lugar del accidente. El agente medioambiental colaboró indicando el itinerario de acceso y el punto más adecuado hasta el que podía aproximarse la ambulancia.

Una vez junto al accidentado, este fue atendido e inmovilizado en el mismo lugar en el que había sufrido el accidente. Los servicios intervinientes colaboraron posteriormente en su evacuación hasta el vehículo todoterreno de Policía Local de Jumilla, que trasladó al herido, acompañado por los sanitarios, hasta el punto más próximo al que podía llegar la unidad sanitaria.

Una vez allí se realizó el transbordo a la ambulancia y se procedió a su estabilización. Finalizada la intervención de rescate, el varón de 58 años esta siendo trasladado al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) de Murcia para recibir atención hospitalaria.