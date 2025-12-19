Heridos dos jóvenes en un accidente de tráfico en el paseo Alfonso XII de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a dos jóvenes de 23 y 26 años heridos en un accidente de tráfico ocurrido la madrugada de este viernes en el centro de Cartagena (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 4.25 horas alertando del siniestro, que ha tenido lugar en el paseo de Alfonso XII con un solo un turismo implicado, que estaba ardiendo.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Portuaria y Policía Local --que han solicitado asistencia sanitaria para los ocupantes del turismo--, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias del 061.

Tras ser estabilizados por los sanitarios del 061, los heridos han sido trasladados al hospital Santa Lucía en una ambulancia no asistencial.