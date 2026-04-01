Heridos 2 ocupantes de una furgoneta al salirse de la vía y volcar en la A-7 en Puerto Lumbreras (Murcia)

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Dos hombres de 30 y 38 años han sido trasladados este miércoles por la tarde al hospital Rafael Méndez, en Lorca (Murcia), tras resultar heridos al salirse de la vía la furgoneta en la que viajaban y volcar en un terraplén de la autovía A-7 a su paso por Puerto Lumbreras.

Según han informado fuentes del '1-1-2', varios testigos han avisado del accidente, que ha tenido lugar sobre el kilómetro 648 de la citada vía, en sentido Murcia.

Los llamantes han informado al Centro de Coordinación de Emergencias de que podría tratarse de una furgoneta en la que viajaban varios trabajadores.

Hasta el lugar se han desplazado dos unidades sanitarias aunque en un principio se había preparado otras dos más por si fuera necesario, así como agentes de la Guardia Civil. Por el momento se desconoce el estado concreto de los heridos y el origen de las causas del siniestro vial.