'Las Hijas de Jerusalén' cumplen 70 años en la procesión de 'Los Coloraos' del Miércoles Santo

Archivo - Procesión, Semana Santa, 'Los Coloraos', Miércoles Santo - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de 'Las Hijas de Jerusalén', obra de Juan González Moreno, celebra este 2026 sus 70 años saliendo en la procesión popularmente conocida como 'Los Coloraos', el Miércoles Santo, de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, que ya el pasado año estrenó 'La Sagrada lanzada'.

Basado en un pasaje evangélico de San Lucas, este paso representa el encuentro de Jesús, que aparece caído en tierra con la cruz a cuestas ayudado por Simón de Cirene, con las Hijas de Jerusalén, identificadas en dos mujeres apenadas acompañadas por un hermoso niño.

El conjunto de cinco figuras sustituyó al destruido en la Guerra Civil, que fue realizado por Santiago Baglietto a mediados del siglo XIX. Destaca la figura de Jesús, de una gran belleza, rostro sereno y mirada triste, con corona de espinas tallada y túnica estofada de precisos pliegues.

A su lado, en contraposición, el Cirineo muestra una anatomía fuerte y una estudiada musculación, presentando encarnaciones y vestiduras una policromía más oscura. En la parte trasera del trono se sitúan las dos mujeres que sollozan y el niño, quienes dirigen sus expresiones de pena y dolor hacia Jesús. El trono fue realizado por Luis Vidal, bajo dirección y diseño de Juan González Moreno.

El paso es portado por 36 nazarenos estantes y tiene un peso de 1.210 kilos en procesión.

Esta cofradía penitencial es la más antigua de la ciudad y de toda la Diócesis de Cartagena, ya que fue fundada el 11 de abril de 1411 por los seguidores de San Vicente Ferrer, movidos por las predicaciones del dominico en la ciudad.

De hecho, hay pasos que datan del año 1695 y 1945 como es el caso de 'El Pretorio', o la del 'Santísimo Cristo de la Sangre' en 1693, con 28 y 24 estantes, respectivamente.

La Archicofradía de la Sangre es la única de la Semana Santa murciana, junto con la Cofradía de la Caridad, que organiza dos procesiones distintas, la de la Sangre el Miércoles Santo y la de la Soledad del Calvario el Jueves Santo.

A las 18.00 horas comienza el desfile de Los Coloraos, en referencia al color rojo de sus túnicas, que sale desde la Iglesia del Carmen para hacer un recorrido de 2.850 metros que se demora en pasar 190 minutos. Los cofrades lucen renovadas las cazoletas de cirios y las cruces de los penitentes de todas las hermandades ya fueron restauradas.

'La Sangre' arrancará la procesión con la Hermandad Infantil, con la que los más pequeños comienzan su andadura en la cofradía. Tras ellos sale a la calle San Vicente Ferrer, una imagen de 2011, que hace homenaje a los orígenes de la cofradía.

A este le siguen 'La Samaritana' (1799), una obra de Roque López que portan entre 26 estantes. A continuación, es el turno de 'Jesús en casa de Lázaro' (1985), de José Hernández Navarro con 38 estantes y 'El lavatorio' (1952), del artista Juan González Moreno, también con 38 estantes.

Tras estos se unen al recorrido, 'La negación de San Pedro', de la que Nicolas de Bussy hizo la figura del santo (1689) y José Hernández Navarro la del Cristo (2017), con 26 estantes. También es de varios imagineros 'El Pretorio' en el que Nicolás de Bussy realizó el Cristo (1695), José Sánchez Lozano a Pilatos y el Berrugo (1945) y Ramón Cuenca al soldado romano (2011).

'Las hijas de Jerusalén' (1956) de Juan González Moreno y 'El Cristo de las Penas' (1986), llevados ambos por 36 nazarenos estantes preceden a la nueva incorporación del pasado año. Se trata de 'La Sagrada Lanzada' (2025), una obra de Antonio Bernal Redondo que cuenta con un trono realizado por Pedro Noguera Pastor y cuyo estandarte es obra de Juan José Paez.

Cierran el desfile de 'Los coloraos' 'San Juan' (1905), 'La Dolorosa' (1787) y el titular, 'Santísimo Cristo de la Sangre' (1693), obra también de Nicolas de Bussy.

En horario de 11.00 a 13.30 horas se podrán ver los tronos, enseres, insignias y altar de cultos de la Archicofradía de la Sangre en la iglesia Arciprestal de Nuestra Señora del Carmen; y de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas se podrán ver los tronos de la Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias, en la iglesia de San Bartolomé-Santa María.

RECORRIDO DE 'LOS COLORAOS'

El recorrido del cortejo comienza en la iglesia del Carmen, a las 18.00 horas, y continúa por Alameda de Colón; plaza Camachos; Canalejas; Puente Viejo; Martínez Tornel; Tomás Maestre; Sol; Frenería; Cardenal Belluga; Nicolás Salzillo; Hernández Amores; Trapería; Santo Domingo; Santa Ana; Alfonso X El Sabio; Santa Clara; Echegaray; Julián Romea; Fernández Ardavín; Santa Gertrudis; Calderón de la Barca; José Esteve Mora; San Bartolomé; Santa Catalina; Gran Vía Escultor Salzillo; Santa Catalina; plaza de las Flores; Jiménez Baeza; San Nicolás; San Pedro; Jara Carrillo; Martínez Tornel; Puente Viejo; Canalejas; plaza Camachos; Alameda de Colón; iglesia del Carmen donde se calcula que comience a llegar entre a las 22.45 horas y las 00.30 horas.