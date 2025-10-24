El 5% de los hogares de la Región de Murcia tiene a todos sus miembros en paro

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en la Región de Murcia en 2.800 en el tercer trimestre de 2025, hasta situarse en 29.600, según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los datos consultados por Europa Press en el Portal Estadístico de la Región de Murcia se desprende que esta cifra supone el 4,98% del total de hogares de la comunidad autónoma.

Asimismo, la cifra de hogares en los que todos los activos figuran como ocupados disminuyó un 1,49%, situándose en 370.400, lo que representa el 62,37% del total y el 80,64% de los que tienen al menos un miembro activo.