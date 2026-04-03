Un hombre queda inconsciente tras sufrir un accidente con una autocaravana en la A-33, en Abarán

Estado en el que quedó la autocaravana- BOMBEROS CEIS

ABARÁN (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre quedó inconsciente este pasado jueves a las 21.30 horas tras sufrir un accidente con una autocarava en el kilómetro 13 de la A-33, en el término municipal de Abarán, dirección Valencia. Como resultado, la autocaravana volcó y el hombre quedó dentro, según han informado desde el 1-1-2.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como una Unidad Móvil de Emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Tras el rescate, el hombre fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital Lorenzo Guirao de Cieza.