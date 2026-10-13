Hoonine abrirá el concierto de Viva Suecia este sábado en Murcia

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MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hoonine abrirá el concierto que Viva Suecia ofrecerá este sábado 17 de octubre en Espacio Norte, en Murcia. La artista murciana será la encargada de calentar el ambiente antes de que la banda salga al escenario donde le esperan 20.000 personas.

Hoonine acompaña a Viva Suecia tocando la guitarra y los teclados en sus giras y ha hecho una colaboración en el último disco de la banda murciana, 'Hecho en tiempos de paz', donde interpreta junto a Rafa Val el tema 'Tú y yo contra los demás'.

"No podíamos haber elegido mejor compañera para este día", han compartido los miembros del grupo por sus redes sociales. "Nos hace mucha ilusión compartir este día con Carmen y que podáis descubrir en directo el pedazo de artista que es", han añadido.

Viva Suecia, que ha llamado a esta cita 'El concierto más importante de nuestras vidas', ha preparado actividades durante toda esta semana en Murcia, entre ellas una charla con el grupo y un trailer con un 'scape room' en la plaza Santo Domingo, además han cambiado su nombre a Viva Murcia durante estos días.