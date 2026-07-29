El hospital del Noroeste implanta 'TeleIctus' para reducir las secuelas de los accidentes cerebrovasculares

La consejera de Salud, Isabel Ayala, visitó hoy el Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal del Noroeste donde se ha implantado la herramienta de telemedicina 'TeleIctus' - CARM

MURCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz ha implantado el programa 'TeleIctus' y se suma a los otros cuatro centros hospitalarios que cuentan con este recurso de telemedicina, el Reina Sofía de Murcia, Virgen del Castillo de Yecla, el hospital Rafael Méndez de Lorca y el Lorenzo Guirao de Cieza.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha explicado durante su visita al centro que "este programa permite realizar a distancia el tratamiento agudo de un paciente con ictus, se gana tiempo en atenderlo, reduce la mortalidad y las posibles secuelas".

"También aumenta la seguridad de los pacientes ante un accidente cerebrovascular, y es una prueba de que trabajamos para que todos los pacientes, independientemente del lugar en el que residan, para que dispongan de todos los recursos y de una atención rápida y de calidad", ha añadido.

Desde su puesta en marcha hace apenas dos meses, se han beneficiado de este programa dos pacientes en el Hospital Comarcal del Noroeste.

'TeleIctus' conecta al profesional que atiende a un paciente en un hospital de área y su servicio de Urgencias con el hospital de referencia donde haya neurólogo de guardia, de modo que ambos facultativos puedan valorar su estado, analizar las pruebas a través del sistema informático, y tomar la decisión.

En el primer semestre del año, 76 pacientes se han beneficiado de la atención del programa 'TeleIctus'. El año pasado, fueron un total de 97.

Además, en 2025 se realizaron 521 atenciones por 'Código Ictus' desde el Servicio de Urgencias y Emergencias 061 en la Región; desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año, se han contabilizado ya 299.

LISTAS DE ESPERA

Según los datos publicados esta semana por el Servicio Murciano de Salud, las tres listas de espera (quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas) del Área IV de Salud, están por debajo de la media regional, y además, han mejorado su demora de forma general.

Así, los pacientes del Noroeste esperan 27 días menos que hace seis meses para ser atendidos en Consulta Externa por un especialista hospitalario y 3 días menos para someterse a una cirugía.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, los pacientes del Área IV, de referencia para los vecinos de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla, esperan 24 días de media, dos días menos que la media regional.

La consejera de Salud ha resaltado, además, el aumento del personal que ha habido en esta área en los últimos seis años. El número de profesionales que trabajan en el Área IV de Salud ha aumentado en más de 400 desde 2020, y se cuenta actualmente con más de 1.300, de los que 1.013 prestan atención en el Hospital Comarcal del Noroeste.

Por último, Ayala ha recordado las inversiones y mejoras que se están realizando en el centro hospitalario, como la puesta en marcha de las nuevas consultas para las especialidades de Alergia y Neumología, y el nuevo Hospital de Día para el tratamiento de pacientes que necesitan trasfusiones, alimentación parenteral o someterse a quimioterapia.

Asismismo, ha hecho referencia al nuevo programa de Tele-Vídeo Electroencefalografía (Tele-EEG) que se implantó a finales de 2025 de forma pionera en el Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz.

Este proyecto, puesto en marcha por el Servicio de Neurología junto al Servicio de Neurofisiología Clínica del hospital Virgen de la Arrixaca, permite realizar estudios neurológicos de alta precisión de forma remota desde otros centros hospitalarios.

Los estudios de Tele-EEG son una herramienta fundamental para el diagnóstico de epilepsia, trastornos del nivel de conciencia o de sueño e incluso tumores, entre otras patologías neurológicas.