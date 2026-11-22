La Sección de Medicina Infecciosa del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena celebró el 18 y 19 de noviembre las XXVII Jornadas Científicas de Actualización en Enfermedades Infecciosas - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Medicina Infecciosa del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena celebró el 18 y 19 de noviembre las XXVII Jornadas Científicas de Actualización en Enfermedades Infecciosas, uno de los encuentros de formación médica con más trayectoria de la Región de Murcia. Las sesiones reunieron a profesionales de Enfermedades Infecciosas, Microbiología, Biología Molecular e investigación en dos tardes de trabajo multidisciplinar.

Temas claves de las jornadas fueron la infección por VIH y la profilaxis preexposición (PrEP), así como los tratamientos de larga duración y prevención del virus. Al respecto, se analizaron las novedades presentadas en los últimos congresos internacionales y el papel creciente de los fármacos de acción prolongada.

También se habló de la hepatitis, aquí el laboratorio de Biología Molecular presentó su trabajo en la secuenciación genómica de los virus, que permite identificar mutaciones con peor pronóstico para personalizar el seguimiento de los pacientes.

Otro tema que se abordó fueron los resultados del circuito Fast-Link Hep, que junto a Cruz Roja localiza y vincula a la atención sanitaria a personas en situación de vulnerabilidad social del Área de Salud II de Cartagena y en las novedades terapéuticas en la forma más grave de hepatitis viral crónica, la Hepatitis Delta.

Los doctores Onofre Martínez, Josefina García y Francisco Vera, de la sección de Medicina Infecciosa del hospital Santa Lucía son algunos de los profesionales que organizan estas jornadas.