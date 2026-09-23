Los hoteles de la Costa Cálida alcanzan en agosto máximos "históricos" de viajeros y pernoctaciones

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MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la Costa Cálida alcanzaron el pasado agosto "máximos históricos" tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones, según un comunicado remitido por el Gobierno regional con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, los hoteles del litoral de la Región de Murcia alojaron en agosto a 90.797 viajeros. Se superó así por primera vez la barrera de los 90.000 en este mes y se registró un crecimiento del 5,8% respecto a agosto de 2025, cuando se contabilizaron 85.831.

Estos turistas generaron 312.622 pernoctaciones, también la cifra más elevada registrada en un mes de agosto para la Costa Cálida y un 3% más que en el mismo periodo del pasado año.

Los resultados positivos se extienden al conjunto de los dos principales meses de la temporada estival. Entre julio y agosto, los hoteles de la costa de la Región recibieron un total de 171.684 viajeros, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2025.

Durante estos dos meses se contabilizaron 581.292 pernoctaciones, la cifra más alta de la serie histórica para el periodo julio-agosto, y un 3% superior a la registrada el pasado año.

Para la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, estos resultados "confirman las previsiones de los sondeos, que ya apuntaban a la fortaleza de la demanda turística en la Costa Cálida durante los principales meses del verano, y reflejan la capacidad del destino para seguir creciendo tanto en viajeros como en pernoctaciones, situándonos en condiciones de afirmar que este ha sido el mejor verano turístico de la historia de la Región".

LA RENTABILIDAD HOTELERA, EN AUMENTO

La evolución positiva de la demanda turística en la costa regional estuvo acompañada durante agosto por un incremento de los indicadores de rentabilidad hotelera en el conjunto de la Región de Murcia.

La facturación media por habitación ocupada (ADR) alcanzó los 110,21 euros, lo que representa un incremento interanual del 8,3%, un punto por encima del crecimiento registrado en el conjunto de España, que fue del 7,3%.

Asimismo, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) se situó en 79,22 euros, con un crecimiento del 7,8% respecto a agosto de 2025, también superior al incremento registrado en el conjunto nacional, que fue del 7%.