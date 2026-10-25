El ICA de la Región de Murcia participa la próxima semana en Bizkaia International Music Experience

Imagen Promocional De Las Actuaciones De Julia Cry Y NICO En Bimelive! - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, participa la próxima semana en Bizkaia International Music Experience (BIME) con la marca 'Festivales Región de Murcia' y con un espacio al servicio de los profesionales murcianos, todo ello con el objetivo de seguir posicionando la industria musical regional a nivel nacional y global.

BIME, considerado el encuentro internacional de la industria musical más importante que se celebra en España, se celebra en Bilbao del 27 al 30 de octubre y será la tercera edición en la que la Comunidad Autónoma tendrá un espacio propio en el Palacio Euskalduna.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "apoyamos a nuestros profesionales para dar visibilidad a sus proyectos y para que logren sacar el máximo provecho a su participación en BIME, con el fin de seguir consolidando la industria musical regional y posicionarnos como uno de los escenarios fundamentales de la música en vivo en España".

Otra de las acciones impulsadas por Cultura junto con BIME es la presencia de artistas murcianos en la programación BIMElive!, los conciertos que se celebran en distintos escenarios de Bilbao durante la feria. En esta edición, Julia Cry actuará el martes en el Kafe Antzokia, a las 21.00 horas; y NICO lo hará el miércoles, a la misma hora, en La Ribera.

Asimismo, BIME pone en marcha en esta edición la iniciativa 'Pitch Global' con el objetivo de descubrir y dar visibilidad a proyectos, ideas y propuestas innovadoras que aporten valor al presente y al futuro de la industria musical. Para esta nueva propuesta ha sido seleccionada 'La disquera', de Son Buenos, para su presentación a nivel global el martes 27 de octubre, a las 12:00 horas.