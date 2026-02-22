El IES Sabina Mora realiza tres movilidades Erasmus+ a Eslovaquia, Suecia e Italia

Alumnos y profesores del IES Sabina Mora de Roldán en una de sus movilidades Erasmus+ - IES SABINA MORA

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IES Sabina Mora de la localidad pachequera de Roldán ha llevado a cabo en las últimas semanas tres movilidades a otros tantos institutos europeos. Estas actividades se enmarcan dentro de la acreditación Erasmus+ que este centro público posee desde 2021.

La primera de estas movilidades se llevó a cabo la primera semana de febrero por dos profesoras de Lengua y 15 alumnos de 1º de Bachillerato a Bratislava (Eslovaquia). Allí realizaron diversas actividades relacionadas con la lucha contra los bulos, el tema del proyecto.

A continuación, alumnos de 3º de la ESO y dos profesores del IES Sabina Mora se desplazaron hasta Malmö (Suecia) para realizar un encuentro sobre emprendimiento y sostenibilidad.

Por último, del 15 al 20 de febrero les tocó al turno a un grupo de alumnos de 4º de la ESO que, junto a dos profesores del departamento de Plástica, se desplazaron hasta la localidad italiana de Vigevano. Allí desarrollaron un proyecto de Arte titulado 'El Muro que nos une', consistente en pintar una ventana abierta que unirá esta localidad de Lombardía y Roldán.

En las próximas semanas el IES Sabina Mora continuará con su intensa agenda Erasmus+, que incluirá, un encuentro en Francia al que asistirán su director y su jefa de estudios, la visita de alumnos eslovacos y portugueses y la recepción de varias profesoras francesas.