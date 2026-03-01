El Imida acerca la innovación agroalimentaria a los más jóvenes en la II Feria Científica de Santomera

Imagen de uno de los talleres desarrollados por los investigadores del IMIDA. - CARM

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, participó en la II Feria Científica de Santomera, donde dio a conocer algunos de los principales avances que desarrolla el centro para impulsar una agricultura y una producción agroalimentaria más sostenibles, eficientes e innovadoras.

La feria contó con más de 20 estands en los que se expusieron los trabajos de empresas locales y con una especial implicación del alumnado de Bachillerato científico de varios centros educativos del municipio, reforzando así el carácter divulgativo y formativo del evento.

El Imida contó con su propio estand, donde tres equipos de investigación (Acuicultura, Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola y Protección de Cultivos) acercaron de forma didáctica y participativa su labor científica, mostrando cómo el conocimiento generado en el centro se transfiere posteriormente al sector agroalimentario regional.

El director del Imida, Andrés Martínez Bastida, destacó que "uno de nuestros principales objetivos, como centro de investigación público, es colaborar con empresas, universidades y entidades para ofrecer soluciones científicas a los retos del sector agroalimentario y medioambiental".

Asimismo, subrayó que "nuestros equipos trabajan en más de un centenar de proyectos para dar respuesta a las demandas de los profesionales y de la sociedad en general, siempre desde la innovación y la sostenibilidad".

DEMOSTRACIONES Y ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

El Equipo de Acuicultura centró su actividad en poner en valor la importancia de la acuicultura en la sociedad actual, fomentando el conocimiento de las especies de mayor relevancia comercial en la Región de Murcia. Además, los asistentes pudieron descubrir algunas de las líneas de trabajo que se desarrollan en el Centro de Recursos Marinos, orientadas a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad del sector.

Por su parte, el Equipo de Sostenibilidad y Calidad Hortofrutícola mostró sus principales líneas de investigación, con especial atención a la agrivoltaica, una innovadora estrategia que combina la producción agrícola con la generación de energía solar. Las explicaciones estuvieron apoyadas con una maqueta ilustrativa que permitió comprender de forma visual sus beneficios en términos de eficiencia energética y optimización del uso del suelo.

Finalmente, el Equipo de Protección de Cultivos expuso sus líneas de trabajo orientadas a prevenir y controlar las principales afecciones que impactan en la producción agrícola. A través de muestras de patógenos y material de aumento, se pudieron observar de cerca algunas de las enfermedades más comunes que afectan a los cultivos.

Con su participación en la II Feria Científica de Santomera, el Imida "refuerza su compromiso con la divulgación científica y la transferencia de conocimiento, acercando la investigación agraria y medioambiental a los jóvenes y a la ciudadanía en general", destacan desde el Gobierno regional.