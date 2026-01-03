Impulsan la recuperación del pino laricio en la Sierra del Carche con un proyecto bianual de conservación forestal

Ejemplares de pino laricio (Pinnus nigra) en el Parque Regional de la Sierra de El Carche. - CARM

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, avanza en la protección de los ecosistemas forestales con la puesta en marcha de un nuevo proyecto de recuperación, conservación y refuerzo del pino laricio (Pinus nigra) en el Parque Regional de la Sierra del Carche, una de las masas forestales más singulares y vulnerables de la Región de Murcia.

La iniciativa, concebida como una inversión bianual, se encuentra ya en ejecución y se acometerá a lo largo de 11 meses. En concreto, se inició a finales de 2025 y abarcará buena parte de este año. El objetivo es garantizar la persistencia de esta especie protegida y mejorar el estado del hábitat de interés comunitario de los Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos.

La población de Pinus nigra situada en la umbría del Pico de la Madama constituye un enclave relicto situado en el límite de su óptimo ecológico y aislado de otras masas de pino laricio de la península. Esta circunstancia la hace especialmente sensible al incremento de temperaturas, a la competencia con especies más adaptadas -como el pino carrasco o la encina- y a la mayor incidencia de plagas y enfermedades, factores que han intensificado su riesgo de regresión y justifican su catalogación como población de extrema fragilidad.

En este contexto, el Gobierno regional viene desarrollando desde hace años diversas actuaciones de conservación. Entre ellas destaca la plantación, en 2021, de 300 individuos obtenidos a partir de germoplasma local, una intervención clave para reforzar la diversidad genética y la resiliencia de la especie.

El nuevo proyecto continúa este trabajo y amplía su alcance, combinando actuaciones selvícolas, repoblaciones selectivas y medidas de mejora hidrológica y edáfica.

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y ORDENACIÓN DEL HÁBITAT

Una parte esencial del proyecto se centra en la aplicación de tratamientos selvícolas de mejora en 8,52 hectáreas de la zona de umbría de La Madama. Estos trabajos incluyen la reducción de la competencia mediante claras bajas de pino carrasco, resalveos de encina, así como cortas de policía y labores de poda destinadas a favorecer la vitalidad y el crecimiento de los ejemplares existentes de pino laricio.

Estas actuaciones permiten reducir la presión que ejercen otras especies sobre el recurso hídrico y la captación de luz, elementos fundamentales para asegurar el desarrollo de una población sana y con capacidad de crecimiento.

El proyecto contempla asimismo el reforzamiento de la población de Pinus nigra mediante la plantación de 339 nuevos individuos, procedentes de germoplasma recogido en la misma zona en años anteriores, con el fin de garantizar una adecuada adaptación ecológica. Estas plantaciones estarán acompañadas de riegos de mantenimiento programados hasta mediados del próximo año, lo que incrementará las posibilidades de supervivencia en sus primeras etapas de desarrollo.

Otra de las actuaciones es la recogida de 20 kilos de germoplasma con destino al Banco de Germoplasma del Centro de Conservación de Flora Silvestre de la Comunidad Autónoma.

Como complemento a las intervenciones selvícolas y a las acciones de repoblación, el proyecto incorpora la construcción de dos albarradas, pequeñas estructuras destinadas a mejorar la infiltración y retención de agua en el suelo, reduciendo también procesos erosivos. Estas actuaciones contribuyen a generar microhábitats más favorables para la regeneración natural y a estabilizar las laderas del entorno.

FINANCIACIÓN Y CALENDARIO DE TRABAJO

La inversión total del proyecto asciende a 37.000 euros, cofinanciados en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que el 40 por ciento restante procede de recursos propios de la Comunidad Autónoma.

Con este proyecto en marcha, el Gobierno regional "refuerza su compromiso con la protección de la biodiversidad, la conservación de ecosistemas singulares y la gestión activa de los espacios naturales protegidos, garantizando la supervivencia de una de las especies arbóreas más valiosas y amenazadas del territorio regional", destacan desde la CARM.