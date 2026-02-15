El incendio de Cabo Tiñoso, que ha afectado a una superficie de 98 hectáreas, apunta a un origen eléctrico

Esta mañana se incorporaron a las labores de extinción dos helicópteros de la Comunidad. - CARM

Cerca de un centenar de personas participan en la extinción del fuego MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos movilizados por el Plan Infomur lograron estabilizar el incendio forestal declarado en Cabo Tiñoso a las 21.43 horas del sábado en un plazo aproximado de 12 horas. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias activó el Plan a las 2.45 horas en situación 1 y a las 10.11 horas se dio por estabilizado el fuego, con una evolución favorable y sin focos activos.

Las previsiones indican que si no se producen contratiempos, podrá ser controlado y extinguido en las próximas horas. La superficie afectada es de 98 hectáreas, una zona que pertenece al Parque Regional Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, cuyas figuras de protección son Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

De esta superficie total, 57 hectáreas están incluidas en la Muela, 37 de Cabo Tiñoso y Algameca y las 4 restantes son enclave agrícola, esto es, no se trata de terreno forestal.

Una primera estimación, según la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida), apunta a un origen eléctrico como causa del incendio, debido posiblemente a la caída de un tendido por el fuerte viento que se registró en la zona en el día de ayer.

Desde el primer momento intervinieron en las labores de extinción cerca de un centenar de efectivos, entre ellos, brigadas forestales, agentes medioambientales y técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y Guardia Civil.

A las 9.00 horas se incorporaron dos medios aéreos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. En concreto, dos helicópteros con base en Alcantarilla y La Pilar, uno de ellos con una brigada helitransportada.

En estos momentos continúan más de la mitad de estos medios terrestres y aéreos trabajando en la zona. Como medida de precaución, en la madrugada de ayer se evacuaron unas 80 caravanas estacionadas en la Rambla de la Azohía-Campillo de Adentro. Asimismo, una patrullera de la Guardia Civil rescató a dos senderistas que se encontraban en una cueva cercana a la zona del incendio.