El incendio declarado en Cabo Tiño se da por "estabilizado" y no tiene focos activos

El Técnico de Extinción ha informado, a las 10.11 horas, que el incendio declarado en Cabo Tiño se encuentra estabilizado, evoluciona favorablemente y no existen focos activos, según señalan desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

También el presidente regional, Fernando López Miras, daba la noticia a través de sus redes sociales, agradeciendo la "gran labor del centenar de profesionales que forman el operativo activo desde anoche y que continúa trabajando hasta su completa extinción. Gracias por vuestro esfuerzo".

El incendio forestal se iniciaba pasadas 21.30 horas en las inmediaciones de Cabo Tiñoso y la Sierra de la Muela. Decenas de efectivos de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se desplegaban en la zona.

Asimismo, según confirmaba la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el personal municipal de Servicios Sociales se había desplegado en los núcleos de población cercanos de forma preventiva, habilitándose el local social de La Azohía para atender a la población.

Sin embargo, la propia alcaldesa informaba esta mañana, sobre las 9.00 horas, que no había sido necesario trasladar a la población al local habilitado.

El lugar del incendio, de difícil acceso, está compuesto por matorral bajo. El fuerte viento ha dificultado las tareas de los equipos de emergencias durante la noche. Pero, desde las 7 de la mañana de este domingo ha amainado el mismo, haciendo que se ralentice la evolución del fuego.

Por su proximidad al mar, las llamas fueron visibles desde la costa al desde su inicio. El fuego se encuentra en una zona despoblada. No obstante, se ha aconsejado a la población evitar transitar por Campillo de Adentro, así como por la carretera (RM-E23) que une esta población cartagenera con la batería militar de CastIllitos. No ha sido preciso ordenar la evacuación de la población de este núcleo.