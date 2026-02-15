Un incendio forestal declarado la pasada noche en Cabo Tiñoso activa el Plan Infomur en su 'Situación 1'

Fotografía facilitada por Técnico de Extinción de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. - 112

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivo del Plan Infomur continúan en estos momentos trabajand contra el fuego en el incendio forestal declarado la pasada noche en la zona de Cabo Tiño, en el municipio de Cartagena. De hecho, a las 5.00 hora, se han incorporado cinco nuevas brigadas que sustituyen a las que han estado trabajando durante toda la noche.

Una llamada de Salvamento Marítimo Cartagena, a las 21.43 horas, informaba que varias de sus embarcaciones habían observado un gran incendio en la ladera de Cabo Tiñoso. Inmediatamente se ha movilizado al agente medioambiental de la zona y dos brigadas forestales.

Posteriormente, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, ha recibido más de una decena de llamadas alertando de un incendio forestal en las inmediaciones de Cabo Tiñoso con la Sierra de la Muela. También se han movilizado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil Cartagena, Policía Local Cartagena y Guardia Civil.

Agentes medioambientales en la zona han confirmado el incendio, informando de viento muy fuerte, por lo que el coordinador Forestal moviliza otra brigada forestal. A las 23.48 horas, un agente medioambiental solicita corte de tendido eléctrico en la zona y el acceso a Campillo de Adentro.

Más tarde, a la 1.38 horas, el mando de la extinción ordena la evacuación, por prevención, de unas 70/80 caravanas estacionadas en la Rambla de La Azohía-Campillo de Adentro, mientras una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescata a la dos senderistas, en buen estado de salud, que se encontraban en una cueva cercana a la zona del incendio.

Un total de 25 personas entre brigadas, agentes medioambientales y técnicos de extinción de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática; 10 agentes de Guardia Civil y 22 agentes de Policía Local de Cartagena; 14 bomberos y 4 mandos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena; y 6 Auxiliares de Protección Civil de Cartagena y el Jefe de Servicio de Protección Civil.

Es a las 2.25 de la madrugada cuando el director del Plan de Emergencias Infomur activa dicho plan en su Situación 1, que se produce cuando uno o varios incendios forestales puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población pero cuyos efectos pueden ser controlados con los medios y recursos del propio plan.

La última actualización del incendio, a las 5.00 horas, informaba del relevo en los trabajos de extinción, con la incorporación de cinco nuevas brigadas que sustituyen a las que han estado trabajando toda la noche en el incendio.