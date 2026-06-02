El MITECO envía medios al incendio de Los Garres y Lages y comienzan desalojos preventivos

MURCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado esta tarde en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos.

A las 15.10 horas el 1-1-2 ha recibido más de 200 llamadas alertando sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Plan Infomur y dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y de Emergencias, un helicóptero de vigilancia y control (ACOVI), una brigada forestal de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) junto a agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Además, en la zona también se encuentra cinco equipos de Protección Civil y ocho vehículos de bomberos de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha enviado una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero procedentes de Jaén, Requena y Torrejón.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha confirmado que se han solicitado más medios a Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia ha comenzado a desalojar viviendas cercanas, según ha explicado la alcaldesa, Rebeca Pérez, en redes sociales.

La Policía Local ha cortado el tráfico en la subida a la Cresta del Gallo por los Teatinos y San José, y en la c/Antonio Díaz de Los Garres, el acceso a Los Garres desde camino Tiñosa, y el camino San José.

Además, han pedido que los ciudadanos sigan las indicaciones de los agentes que están en la zona, que no traspasen los perímetros de seguridad y mantengan despejadas las vías de evacuación. Del mismo modo, les han pedido que estén atentos ante posibles desalojos preventivos.

Este incendio se produce cuando la Vega del Segura está en aviso naranja por altas temperaturas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), un aviso que ha comenzado a las 14.00 horas y concluirá a las 20.00 horas.