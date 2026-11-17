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MURCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La incidencia acumulada de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en la red de Atención Primaria de la Región de Murcia se mantiene estable entre el 9 y el 15 de noviembre, hasta alcanzar los 537,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 552,2 de la semana anterior, según el último informe del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud consultado por Europa Press.

Por tipología, los casos de infección por coronavirus (SARS-CoV-2) han disminuido un 31,8%, con 6,5 casos por cada 100.000 habitantes, los de gripe también han disminuido un 14,5% (7,3 casos) y los de bronquitis y bronquiolitis han aumentado un 3,8% (58,5 casos).

Los datos de la Red Centinela Sanitaria sitúan la tasa de positividad en las muestras analizadas en un 11,5% para el SARS-CoV-2 y un 0% para la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

En la distribución por áreas de salud, la mayor incidencia semanal en el conjunto de infecciones respiratorias se ha localizado en el Área 4 (Noroeste), con 736,2 casos por 100.000 habitantes; el Área 7 (Murcia Este), con 624,4 casos; y el Área 3 (Lorca), con 621,5 casos.

Les siguen el Área 1 (Murcia Oeste), con 615,8 casos; el Área 9 (Vega Alta) con 551,2 casos; el Área 8 (Mar Menor), con 540,2 casos; y el Área 6 (Vega Media), con 521,2 casos.

Por su parte, los registros de menor intensidad en la Región se sitúan en el Área 5 (Altiplano), con 494,2 casos; y el Área 2 (Cartagena), con 486,7 casos.