La industria regional impulsa el crecimiento de los CAEs, que suman ya más de 187 millones de kWh

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) en la Región de Murcia registró un aumento significativo coincidiendo con el cierre del pasado año. Según los datos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, las empresas habían adquirido un total de 187.810.000 de estos instrumentos a través de 167 solicitudes para avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad.

Cada uno de estos certificados equivale a un ahorro energético de 1 kilowatio hora (kW/h). La cifra duplica ampliamente la presentada en mayo (84,3 millones), y ha crecido en más de 100 millones desde el pasado septiembre.

El director general de Industria, Federico Miralles, destacó que este crecimiento exponencial "nos consolida como la tercera comunidad uniprovincial en actuaciones CAE y volumen de ahorro solicitado, tan solo por detrás de Madrid y muy cerca de Navarra, a la que ya superamos en número de solicitudes".

Miralles apuntó que los más de 187 millones de certificados "han supuesto el ahorro de la energía necesaria para abastecer un año las más de 30.000 viviendas del tercer municipio más poblado de la Región, Lorca".

El volumen movilizado en la Región de Murcia equivale a un 2,5 por ciento del total nacional, que suma 7.510 millones de CAE según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El director general puso el acento en que el sistema "se consolida como un instrumento decisivo para avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad. Gracias a él, las empresas no solo reducen su consumo, sino que optimizan sus inversiones mediante una rentabilidad adicional".

Y es que, la inversión acumulada por las empresas en el sistema CAE desde su puesta en marcha en 2024 suma ya más de 48 millones de euros, según la última actualización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

El número total de fichas simplificadas (las actuaciones ejecutadas en diferentes empresas) se eleva ya a 219, más del doble de las 90 registradas en agosto, con una clara predominancia del sistema en el sector industrial, que acumula prácticamente la mitad, 109.

Miralles destacó que el sector del transporte "se ha sumado decisivamente al sistema CAE, pasando de las 29 en agosto a las actuales 77". El resto de 'fichas simplificadas', como se denominan estas actuaciones, se reparten entre las áreas de servicios (26 frente a las 10 actuaciones de agosto), agrícola (4) y residencial (3).

PETICIÓN DE MEDIOS AL MINISTERIO PARA GESTIONAR EL SISTEMA

El pasado mes de septiembre, la Región de Murcia y otras 11 comunidades autónomas pidieron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "mejoras en la gestión del Sistema de Certificados de Ahorro Energético".

En una carta a la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, las autonomías -que son las que tienen las competencias de gestión de este mecanismo- señalaban que esa gestión "ha supuesto una carga técnica y administrativa creciente derivada de la verificación documental, emisión de certificados, control de trazabilidad y coordinación con el Ministerio".

Por ello, la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Madrid, Baleares, Aragón y La Rioja solicitaron "presupuesto de apoyo económico específico a las autonomías, financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética", precisamente el fondo al que se cargaban las subvenciones a las que los CAE sustituyen.

"El crecimiento exponencial de esta herramienta que gestionamos las administraciones autonómicas es suficientemente notable para que el Ministerio atienda esa transferencia de fondos o personal para su correcta aplicación", señaló el director general, quien recordó que "seguimos sin saber cuál va a ser la postura del Gobierno central sobre esta reclamación".

Los Certificados de Ahorro Energético, introducidos por el Real Decreto 36/2023, permiten a los sujetos obligados del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética -principalmente comercializadoras de electricidad y operadores de productos energéticos- cumplir sus compromisos mediante la acreditación de ahorros energéticos generados por terceros.

Este mecanismo ofrece también una oportunidad para que industrias, comercios o entidades locales que acometan mejoras de eficiencia energética puedan obtener una retribución económica por sus ahorros verificados.

El CAE es un documento electrónico que garantiza que, tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética, se ha conseguido un ahorro energético que equivale a 1 kilowatio hora (kW/h). El instrumento permite recuperar parte del coste de las inversiones en eficiencia energética -cambio de iluminación, mejora del aislamiento térmico, renovación de equipos- ya que el usuario final podrá recibir una contraprestación si vende los ahorros obtenidos para su posterior certificación.