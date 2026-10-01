Interceptadas en Cala Reona dos embarcaciones con 83 migrantes irregulares, siete de ellos menores

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CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Patrullas territoriales de El Algar y Cabo de Palos, en Cartagena, han interceptado este jueves en el punto de desembarco de Cala Reona, a los ocupantes de dos embarcaciones con un total de 83 migrantes irregulares, previamente detectadas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

En la primera embarcación viajaban 38 personas, entre ellas 30 varones adultos, una mujer y siete menores, mientras que en la segunda viajaban 45 varones adultos.

Los ocupantes han sido trasladados a Cartagena, donde han recibido atención por parte de Cruz Roja, y posteriormente han sido entregados a la Policía Nacional para los trámites de devolución, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.