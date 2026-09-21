Interceptan una embarcación con 6.800 litros de gasolina en garrafas en San Javier (Murcia)

Interceptan una embarcación con 6.800 litros de gasolina en garrafas en San Javier - POLICÍA LOCAL DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de San Javier, interceptó este domingo, sobre las 7.00 horas, una embarcación con 6.800 litros de combustible en las instalaciones de Puerto Mayor, en el municipio ribereño.

Así lo ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, al ser preguntado por los medios de comunicación sobre el hallazgo de decenas de garrafas en esta zona del Mar Menor.

Lucas ha destacado que esta nueva operación "pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia funcionan" y ha subrayado que "lo único que tenemos que hacer es dejarles trabajar".

Las diligencias instruidas y el material intervenido han sido trasladados al puesto de la Guardia Civil de Cabo de Palos, en Cartagena.