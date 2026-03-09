Interior detecta más de 5.600 casos activos de víctimas de violencia de género en la Región hasta marzo

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados 5.697 casos activos de víctimas de violencia de género hasta el 28 de febrero de este año en el Sistema VioGén, según se desprende de datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press.

Del total de casos activos por violencia de género en la comunidad, uno está en riesgo extremo, 37 en alto, 963 en medio y 4.696 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que hay 80 mujeres menores de 18 años; 1.603 de 18 a 30 años; 2.614 de 31 a 45 años; 1.318 de 46 a 64 años; y 82 de 65 años o más.

Igualmente, refleja un total de 3.118 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo que han estado en esta situación entre marzo de 2019 y hasta la actualidad, según datos acumulados. Así, en un total de 108 de estos casos, los hijos se han encontrado en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Estos casos son los que tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025, y existiendo niños a su cargo, "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Asimismo, la estadística revela que un total de 826 casos de víctimas con menores a cargo de "especial relevancia" han estado en esta situación entre marzo de 2019 y hasta la actualidad, según datos acumulados de VioGén.

En los Casos de especial relevancia y menores en situación de riesgo, el Sistema VioGén genera para estos casos una "diligencia automatizada" que se adjunta al informe de valoración policial del riesgo y al atestado, al objeto de recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

En el conjunto de España, Interior tiene detectados 102.567 casos activos de víctimas de violencia de género hasta el 28 de febrero de este año en el Sistema VioGén.

En concreto, revela que actualmente hay un total de 102.567 casos activos por violencia de género, de los que 27 están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.396 en medio, y 87.157 en bajo.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.376; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.829; la Comunidad de Madrid, con 12.341; Canarias, con 6.529; Galicia, con 6.072; Murcia, con 5.697; Castilla y León, con 5.538; Castilla-La Mancha, con 5.470; Baleares, con 3.952; Extremadura, con 2.937; Aragón, con 2.449; Asturias, con 2.186; Navarra, con 2.138; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 908; Ceuta, con 299; y Melilla, con 238.

A 28 de febrero, los cuerpos de Policía Local de 838 Ayuntamientos están en modo "interacción total" en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.