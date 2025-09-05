Intervención de Cartagena confirma superávit y equilibrio presupuestario en las cuentas del segundo trimestre

Reunión de la Comisión Informativa de Hacienda e Interior, reunida bajo la presidencia del concejal del área, Ignacio Jáudenes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión Informativa de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena ha tenido conocimiento de la dación de cuentas del segundo trimestre de 2025 sobre la ejecución presupuestaria, estabilidad y morosidad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El informe señala las obligaciones reconocidas en el capítulo de gastos, que alcanzan los 123,6 millones de euros, de los que se han abonado 118,1 millones, lo que supone más del 95% de ejecución de pagos previstos.

El informe de Intervención confirma además que el Ayuntamiento cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 1,3 millones de euros.

Por otra parte, a 30 de junio, los ingresos reconocidos ascienden a 160,2 millones de euros, con una recaudación efectiva de 108,4 millones, lo que representa el 87,3% de los derechos reconocidos.

En materia de deuda, el nivel consolidado se sitúa en el 28,5%, por debajo de los márgenes que fija la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que establece un mínimo del 75% y un máximo del 110%.

En concreto, la deuda financiera asciende a 56 millones de euros por la incorporación a la contabilidad del préstamo previsto en presupuestos y se mantiene una previsión de reducción superior a 6 millones durante este ejercicio.

En perspectiva histórica, la deuda total alcanzaba en 2017 los 100,7 millones, cifra que a finales de este año se habrá reducido en más de 30 millones.

Por último, el periodo medio de pago a proveedores se situó en 12,17 días en abril, 11,95 en mayo y 16,44 en junio, todos dentro de los plazos previstos por la normativa.

RECHAZADA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En el apartado de dictámenes, la Comisión ha informado desfavorablemente la moción presentada por los grupos municipales de MC y PSOE para la creación de una comisión de investigación sobre la compra y gestión del suelo destinado a vivienda pública en Los Mateos por parte de la sociedad municipal Casco Antiguo.

El dictamen ha contado con los votos favorables de los grupos proponentes, junto al de la concejala no adscrita, María Dolores Ruiz. En contra se han manifestado PP, Vox y Sí Cartagena.