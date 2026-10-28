Intervienen en Lorca más de 2.300 litros de gasolina destinada presuntamente a abastecer narcolanchas

Garrafas con gasolina destinadas presuntamente al abastecimiento de narcolanchas - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca ha detenido a un individuo e intervenido aproximadamente 2.350 litros de gasolina almacenados en una furgoneta de alquiler y destinados presuntamente a abastecer narcolanchas, en el marco de un operativo nocturno desarrollado en la pedanía de Purias.

El arrestado, con antecedentes policiales por hechos similares, está investigado por un presunto delito de depósito de sustancias inflamables, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ha informado este miércoles sobre esta intervención desarrollada por efectivos de las unidad de Incidencias y Proximidad (UDIP) y el Grupo de Intervención y Seguridad Ciudadana (GISC).

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado domingo, cuando los agentes detectaron la presencia de una furgoneta aparcada en la parte trasera de una gasolinera en sentido Águilas-Lorca y percibieron un fuerte olor a combustible.

Los efectivos establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona hasta la llegada de un segundo vehículo, del que descendió un hombre que accedió a la furgoneta y emprendió la marcha. Tras darle el alto, el conductor intentó darse a la fuga a pie, pero los agentes lo interceptaron y detuvieron a unos 800 metros del lugar.

En el interior de la furgoneta, la Policía Local halló 94 garrafas de combustible destinadas presuntamente a surtir a embarcaciones rápidas dedicadas al narcotráfico.

DISPOSITIVO CON DRONES CONTRA EL ROBO DE BATERÍAS

Por otra parte, la Policía Local de Lorca ha completado una segunda intervención contra los delitos contra el patrimonio en la misma zona de Purias, en la que ha interceptado un vehículo implicado en el robo de baterías tras un seguimiento aéreo realizado con drones.

Los agentes de la unidad localizaron a los sospechosos mientras manipulaban y trasladaban varias baterías a otro turismo cerca de una vivienda en Cañada Morales.

La coordinación entre el rastreo aéreo y las patrullas en tierra permitió interceptar el automóvil en la zona de Ortega Melgares y recuperar el material sustraído. La Policía Local ha trasladado las diligencias y la información recabada a la Guardia Civil para la continuación de las actuaciones judicializadas.