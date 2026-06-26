Los investigadores de la UCAM divulgan sus tesis en 3 minutos

Doctorandos de la UCAM participan en una nueva edición del concurso divulgativo 'Mi Tesis en 3 Minutos' - UCAM

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 doctorandos de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han participado en una nueva edición del concurso divulgativo 'Mi Tesis en 3 Minutos', una iniciativa de la Escuela Internacional de Doctorado de la UCAM (EIDUCAM) dirigida a fomentar las habilidades de comunicación científica entre los investigadores.

Los participantes han explicado sus proyectos doctorales en 180 segundos, adaptando sus contenidos a un lenguaje accesible para el público general, según ha informado la institución docente.

El certamen ha contado con cuatro ganadores, que han expuesto sus trabajos en las XII Jornadas de Investigación y Doctorado de la UCAM.

El primer premio ha recaído en María Abellán Semitiel, por una investigación centrada en la salud mental de los profesionales sanitarios, orientada al desarrollo de herramientas y formaciones que les ayuden a gestionar el malestar emocional y el estrés.

Los otros tres galardones han sido para Enitan Akisanya, por un estudio sobre el progresivo declive del uso de lenguas autóctonas de países como Nigeria frente al inglés entre distintas generaciones; Alejandro Rodríguez Martínez, por una investigación orientada al descubrimiento de nuevos tratamientos contra el cáncer mediante técnicas de supercomputación; y Ana Belén Hernández Heredia, por un trabajo centrado en el desarrollo de nuevas técnicas para incrementar la biodisponibilidad de compuestos poco beneficiosos para la salud.

Los premios consisten en ayudas de entre el 100% y el 25% de las matrículas de tutela académica o de las tasas de defensa de la tesis doctoral.