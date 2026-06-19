Investigan a un agricultor por un incendio forestal en Lorca (Murcia) tras abandonar una quema de restos

Las llamas calcinaron una superficie total de 58.000 metros cuadrados - GUARDIA CIVIL

LORCA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco del 'Plan de Prevención y Actuación en Incendios Forestales', ha tomado declaración en calidad de investigado a un agricultor de Lorca (Murcia) como presunto autor de un delito de incendio forestal por negligencia, según ha informado la Benemérita.

La investigación le atribuye la responsabilidad del fuego originado a finales del pasado mes de mayo en el paraje El Jardín, situado en la diputación lorquina de Fontanares, tras haber abandonado una quema de restos agrícolas sin que estuviera extinguida.

Las pesquisas han sido desarrolladas de forma coordinada por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y agentes medioambientales pertenecientes a la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de la Región de Murcia.

Tras una exhaustiva inspección técnico-ocular sobre el terreno, los investigadores determinaron que las llamas calcinaron una superficie total de 58.000 metros cuadrados --cerca de seis hectáreas--.

De este perímetro, más de la mitad --33.000 metros cuadrados--correspondía a suelo forestal de monte bajo y matorral compuesto por arbustos protegidos, mientras que los 25.000 metros cuadrados restantes afectaron a un erial y a una explotación agrícola de almendros.

El informe pericial concluye que el foco inicial se situó en una pira de restos de corta y poda de almendros.

El fuego logró propagarse desde ese punto agrícola hasta una masa forestal ubicada a apenas 50 metros debido a que el responsable abandonó la finca sin apagar los rescoldos por completo, lo que sumado a la continuidad de la vegetación seca facilitó el avance descontrolado de las llamas.

INCUMPILMIENTO DE TRES CONDICIONES CRÍTICAS DE LA LICENCIA

A pesar de que el agricultor investigado disponía del permiso administrativo preceptivo para la eliminación de los rastrojos de poda, los agentes comprobaron que vulneró los protocolos de seguridad obligatorios.

En concreto, realizó la quema bajo condiciones meteorológicas adversas, registrándose rachas de viento superiores a los 15 km/h, cuando la normativa vigente prohíbe taxativamente estas prácticas si el viento excede los 5 km/h.

Además de la velocidad del viento y del posterior abandono de la zona de combustión, la Guardia Civil constató que el investigado tampoco había ejecutado la faja cortafuegos perimetral de 20 metros de anchura exigida por ley para aislar el terreno de labor de la masa forestal colindante.

Las diligencias policiales instruidas por el instituto armado ya han sido remitidas a los juzgados de instrucción de Lorca competentes en la causa.